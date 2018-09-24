13:25 24.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львовской области без света осталось 239 населенных пунктов

Из-за сильных дождей и шквалистых порывов ветра во Львовской области сработала система защиты линий электропередач. Таким образом, без электроснабжения осталось 239 населенных пунктов.

Во Львовской области без света осталось 239 населенных пунктов

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в понедельник, 24 сентября.

Как отмечается, по состоянию на 12:30 в регионе наблюдаются сильные грозы и ветер, порывы которого достигают 25-29 метров в секунду. По информации спасателей, во Львовской области без электроснабжения полностью осталиль 179 населенных пунктов, 60 – частично. Речь идет о 19 районов области и пяти улицах в Лычаковском, Галицком и Сиховском районах города Львова.

Всего во Львовской области обесточена 71 линия электропередач и 761 трансформаторная подстанция.

Для ликвидации повреждений в системах электроснабжения населенных пунктов области привлечена 61 аварийная бригада Львовоблэнерго – 77 единиц специальной техники и 258 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Чехии из-за сильного ветра были обесточены 140 тысяч зданий. Авария коснулась более чем 120 высоковольтных проводах и сотнях низковольтных линий. 


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