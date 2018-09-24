Во Львовской области без света осталось 239 населенных пунктов

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации в понедельник, 24 сентября.

Как отмечается, по состоянию на 12:30 в регионе наблюдаются сильные грозы и ветер, порывы которого достигают 25-29 метров в секунду. По информации спасателей, во Львовской области без электроснабжения полностью осталиль 179 населенных пунктов, 60 – частично. Речь идет о 19 районов области и пяти улицах в Лычаковском, Галицком и Сиховском районах города Львова.

Всего во Львовской области обесточена 71 линия электропередач и 761 трансформаторная подстанция.

Для ликвидации повреждений в системах электроснабжения населенных пунктов области привлечена 61 аварийная бригада Львовоблэнерго – 77 единиц специальной техники и 258 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", В Чехии из-за сильного ветра были обесточены 140 тысяч зданий. Авария коснулась более чем 120 высоковольтных проводах и сотнях низковольтных линий.