Стало известно, в каких украинских городах самый высокий уровень криминала

При составлении рейтинга бралась в учет статистика совершенных преступлений исходя из общего количества злоумышленников на 1000 тыс гражданского населения. Цифры учитывали индекс преступности и индекса безопасности, вычисляемых с помощью статистики совершенных преступлений.

Учитывались такие преступления, как квартирные кражи, грабежи, разбои, убийства, шантаж и насильственные нападения.

Согласно результатам опубликованного исследования: Киев в данном списке занял 130-ое место. Индекс столицы Украины составил 47,9. Харьков получил 139 место с показателем в 46,77, а Львов – 207 с индексом 39,92. Кроме того, аналитики указали также индекс безопасности: для Киева – 52,1, для Харькова – 53,23, для Львова – 60,08.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с "ворами в законе".