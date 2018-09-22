Венгрия все больше становится похожей на "европейскую Азию"

В информационном поле страны за последние годы усилились споры на счет исторических корней и происхождения венгров. Так, некоторые специалисты аргументируют и объясняют теорию о тюркском, а не финно-угорском происхождении венгров пользуется в стране определенной популярностью.

В стране ежегодно проходит "гунно-тюркский курултай", который собирает множество любителей исторических реставраций.

Сам Орбан считает, что "венгры получили возможность сотрудничать с вами. Мы, венгры, говорим на венгерском языке, это уникальный язык, родственный с тюркским. Мы являемся христианами, но стоим на кыпчакско-тюркских началах".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский парламент должен ввести дисциплинарные санкции против Венгрии из-за многочисленных нарушений правил союза со стороны правительства страны.