20:00 22.09.2018 | Общество | Новости
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Венгрия все больше становится похожей на "европейскую Азию"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита глав тюркоязычных государств в Чолпон-Ате заявил, что Будапешт не будет отказываться от своего тюркоязычного наследния.  

Венгрия все больше становится похожей на

В информационном поле страны за последние годы усилились споры на счет исторических корней и происхождения венгров. Так, некоторые специалисты аргументируют и объясняют теорию о тюркском, а не финно-угорском происхождении венгров пользуется в стране определенной популярностью.

В стране ежегодно проходит "гунно-тюркский курултай", который собирает множество любителей исторических реставраций. 

Сам Орбан считает, что "венгры получили возможность сотрудничать с вами. Мы, венгры, говорим на венгерском языке, это уникальный язык, родственный с тюркским. Мы являемся христианами, но стоим на кыпчакско-тюркских началах".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский парламент должен ввести дисциплинарные санкции против Венгрии из-за многочисленных нарушений правил союза со стороны правительства страны. 


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