Венгрия все больше становится похожей на "европейскую Азию"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита глав тюркоязычных государств в Чолпон-Ате заявил, что Будапешт не будет отказываться от своего тюркоязычного наследния.
В информационном поле страны за последние годы усилились споры на счет исторических корней и происхождения венгров. Так, некоторые специалисты аргументируют и объясняют теорию о тюркском, а не финно-угорском происхождении венгров пользуется в стране определенной популярностью.
В стране ежегодно проходит "гунно-тюркский курултай", который собирает множество любителей исторических реставраций.
Сам Орбан считает, что "венгры получили возможность сотрудничать с вами. Мы, венгры, говорим на венгерском языке, это уникальный язык, родственный с тюркским. Мы являемся христианами, но стоим на кыпчакско-тюркских началах".
Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский парламент должен ввести дисциплинарные санкции против Венгрии из-за многочисленных нарушений правил союза со стороны правительства страны.