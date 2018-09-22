07:00 22.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина скрупулезно будет почитать историческую память Первой мировой войны

В центре Львова планируется обустроить памятник хорватским воинам, погибшим в Первой мировой войне. Об этом передает ЛОГА. 

Украина скрупулезно будет почитать историческую память Первой мировой войны

Такое решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета. Монумент будет размещен на территории Лычаковского кладбища. 

Скульптуру планируется установить по случаю 100-летия Первой мировой войны 1914-1918 гг. ЛОГА разрешил установить небольшой мемориальный знак хорватским воинам, воевавшим на стороне Австро-Венгрии на восточном или Галицком фронте. 

В годы Первой мировой на этом участке фронта погибло от 30 до 40 тыс хорватских воинов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на центральном кладбище польского Шецина началось строительство памятника жертвам украинских националистов во время Волынской трагедии. Строительство происходит в рамках сотрудничества Института национальной памяти Польши и Ассоциации "Восточные кресы: наследие и память". 


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