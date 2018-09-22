Украина скрупулезно будет почитать историческую память Первой мировой войны

Такое решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета. Монумент будет размещен на территории Лычаковского кладбища.

Скульптуру планируется установить по случаю 100-летия Первой мировой войны 1914-1918 гг. ЛОГА разрешил установить небольшой мемориальный знак хорватским воинам, воевавшим на стороне Австро-Венгрии на восточном или Галицком фронте.

В годы Первой мировой на этом участке фронта погибло от 30 до 40 тыс хорватских воинов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на центральном кладбище польского Шецина началось строительство памятника жертвам украинских националистов во время Волынской трагедии. Строительство происходит в рамках сотрудничества Института национальной памяти Польши и Ассоциации "Восточные кресы: наследие и память".