В Украине испытали новые образцы вооружения, - Турчинов

Соответствующие сведения передает пресс-служба СНБО.

Как отметил Турчинов, благодаря беспилотному комплексу можно с легкостью проводить разведку, координировать ведения огня, обеспечивать устойчивую от воздействия средств радиоэлектронной борьбы связь на оперативной глубине до 200 км.

Также в рамках испытаний был проведен осмотр боевого беспилотого комплекса, который способен нанести мощный фугасный или термобаричний боевой заряд и точно поражать цели в глубоком тылу врага. В свою очередь многоцелевые вертолеты "Скаут" и АК1-3 могут вести разведку, выполнять задачи по охране границы.

"Что касается модернизированной ЗУ-23-2, то она позволит надежно уничтожать воздушные и наземные цели, в частности, БПЛА, находящихся на вооружении в РФ", - подчеркнул секретаоь СНБО.

Кстати, все разработки отпралять на масштабное производство для обеспечения украинской армии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение пяти лет на вооружение Вооруженных сил Украины принято восемь типов боевых бронированных машин, два типа противотанковых ракетных комплексов, семь типов модернизированных самолетов и вертолетов.