Украинские полисмены будут обучать школьников правилам поведения на пешеходных переходах

Правоохранители просят автомобилистов не парковаться непосредственно переходах, а также предупреждать школьников о необходимости убедиться в безопасности крутите головой по сторонам во время перехода.

Руководителям школьных учебных заведений рекомендуется устанавливать технические средства, делающие невозможным парковку и остановку непосредственно у перехода. Например, это может быть установленный в 1-2 метрах от перехода и полуметре от бордюра существенно улучшит обзорность и снизит риск аварии, например, наезда на ребенка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине с 2018 года вводится обязательное проектирование пешеходных зон на улицах и дорогах с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.