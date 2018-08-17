23:45 17.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские полисмены будут обучать школьников правилам поведения на пешеходных переходах

Украинская полиция будет проводить рейды по обеспечению безопасности переходов для школьников. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

Украинские полисмены будут обучать школьников правилам поведения на пешеходных переходах

Правоохранители просят автомобилистов не парковаться непосредственно переходах, а также предупреждать школьников о необходимости убедиться в безопасности крутите головой по сторонам во время перехода. 

Руководителям школьных учебных заведений рекомендуется устанавливать технические средства, делающие невозможным парковку и остановку непосредственно у перехода. Например, это может быть установленный в 1-2 метрах от перехода и полуметре от бордюра существенно улучшит обзорность и снизит риск аварии, например, наезда на ребенка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине с 2018 года вводится обязательное проектирование пешеходных зон на улицах и дорогах с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.


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