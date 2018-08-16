В "Черный список" Украины попали три российских писателя и историк

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в этот перечень вошли русскоязычный писатель, историк и политик из Украины Лев Вершинин, а также российские писатели Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад.

Стоит добавить, что перечень лиц, которые создают угрозу для украинского народа составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сейчас в этот перечень входит 138 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пять стран присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополя. Среди них и Украина. Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина и Грузия обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала общему решению Евросоюза, продлившему ограничительные меры до 23 июня 2019 года.