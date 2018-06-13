В Черновцах ливень с градом превратил улицы в "океаны" - ФОТО

Местные жители сообщают, что на улицах и железной дороге образовались "океаны". Так, на улице Комарова из-за наводнения не могут проехать автомобили. Машины разворачиваются, образовалась пробка, - пишет в социальной сети один из пользователей.

Вода также залила железнодорожный вокзал. Люди "вброд" переходят лужи, а также железнодорожные пути, которые оказались под водой. Подтопило и само здание вокзала.

При этом городской голова Черновцов Алексей Каспрук также опубликовал фото стихии и отметил, что собирает срочное совещание по ликвидации последствий.

По его словам, уже в среду утром будет подсчитан ущерб, которые нанесла городу стихия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 12 июня, на Закарпатье выпал крупный град. При этом в селе Брод градины покрыли землю размером с грецкий орех. Как сообщает местное издание Mukachevo.net, град размером с куриное яйцо также побил стекла на автомобилях и погнул кузова, а также побил шифер на крышах домов.