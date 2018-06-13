Эксклюзив: "Киев принял финал Лиги Чемпионов на наивысшем уровне", — В. Зинченко

Главным образом, заработали транспортёры, чартереры, гостиницы и рестораны – поделился последними данными с телеканалом "Первый Деловой" вице-президент Всеукраинской ассоциации туроператоров Виктор Зинченко. Он отметил – Киев показал, что умеет принимать подобные мероприятия. Теперь, самое главное, чтобы эти 60 тысяч туристов вернулись вУкраину, взяв с собой еще по 3-4 человека.

"Самое главное, что Украина и, в частности, Киев продемонстрировали умение принимать гостей на самом высокой уровне. Это главный вывод, который можно сделать. Говорить о том, что мы за счет Лиги Чемпионов сделали туристический прорыв… Я бы относился к этому сдержаннее. Потому что, мы сделали пока что первый шаг. Поскольку во время событий мирового масштаба, таких как Евро-2012, Евровидение, и футбольный форум, который состоялся в Киеве совсем недавно, мы демонстрируем, что можем принимать гостей на самом высоком уровне. Но говорить о том, что мы открыли новую туристическую эру… Я бы осторожнее относился с таким понятиям", — заявил В.Зинченко.