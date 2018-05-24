Боевики в среду 38 раз обстреляли позиций украинских военных, ранены двое военных

За прошедшие сутки среду, 23 мая, российские войска 38 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил. При этом, пренебрегая минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права боевики восемь раз применяли минометы по позициям наших защитников.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет, вместе с тем в результате боевых действий двое наших военных получили ранения. Сейчас раненых эвакуировали в госпиталь, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщает УРА-Информ, со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил, наиболее напряженная обстановка была в районе населенных пунктов Крымское, Троицкое, Зайцево, Шахта Бутовка, Гранитное, Опытное, Павлополь.

Противник также один раз нарушили режим тишины возле населенного пункта Станица Луганская, чтобы на этом участке не произошло разведения войск согласно достигнутым ранее договоренностям.

По данным разведки, уничтожено два и ранено трое боевиков.

Напомним, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной. За прошедшие сутки вторник, 22 мая, российские войска 49 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил. При этом, пренебрегая минскими соглашениями и нормами международного гуманитарного права боевики 13 раз применяя 152-мм и 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.