22:27 13.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В воскресенье на Донбассе ранены двое военных

С начала суток, воскресенья, 13 мая, в районе проведения операции объединенных сил уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны боевиков.

В воскресенье на Донбассе ранены двое военных

В результате боевых действий двое наших военных получили ранения. Как сообщил в Киеве на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк, раненных доставили в военные мобильные госпитали, состояние здоровья наших защитников удовлетворительное.

Вместе с тем, по словам Гуцуляка, на луганском направлении сегодня российские наемные войска выпустили более 40 мин из минометов калибра 82 мм по защитникам Новгородского. Светлодарск был обстрелян из артиллерии калибра 122 мм и минометов различных калибров. Луганское попало под обстрел 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении с начала суток наблюдались провокации из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения вблизи Талаковки, Опытного, дважды – в районе Водяного и трижды – вблизи Авдеевки.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, но полностью контролируемой украинскими военнослужащими, - заверили в Минобороны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки на всей линии соприкосновения на Донбассе продолжались интенсивные боевые действия. Один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.


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