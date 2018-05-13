В воскресенье на Донбассе ранены двое военных

С начала суток, воскресенья, 13 мая, в районе проведения операции объединенных сил уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны боевиков.
В результате боевых действий двое наших военных получили ранения. Как сообщил в Киеве на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк, раненных доставили в военные мобильные госпитали, состояние здоровья наших защитников удовлетворительное.
Вместе с тем, по словам Гуцуляка, на луганском направлении сегодня российские наемные войска выпустили более 40 мин из минометов калибра 82 мм по защитникам Новгородского. Светлодарск был обстрелян из артиллерии калибра 122 мм и минометов различных калибров. Луганское попало под обстрел 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.
На донецком направлении с начала суток наблюдались провокации из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения вблизи Талаковки, Опытного, дважды – в районе Водяного и трижды – вблизи Авдеевки.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, но полностью контролируемой украинскими военнослужащими, - заверили в Минобороны.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, за минувшие сутки на всей линии соприкосновения на Донбассе продолжались интенсивные боевые действия. Один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения.
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