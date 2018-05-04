России перенесла открытие моста в аннексированный Крым еще на год

Соответствующее распоряжение еще 30 апреля подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно документу, графики сдвинуты из-за "работ по обеспечению транспортной безопасности моста".

При этом первоначальная версия документа 26 января 2017 года предполагала выполнение работ по обеспечению безопасности автодорожной части моста до 30 апреля 2018 года, по железнодорожной - до 1 декабря 2019 года. ​В новой редакции нет разделения на этапы. Вместе с тем там сказано, что безопасность обоих участков должна быть обеспечена к 1 декабря 2019 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 14 марта во время посещения строительства моста президентом Владимиром Путиным владелец компании-подрядчика Стройгазмонтаж Аркадий Ротенберг обещал запустить движение по мосту в мае, на полгода раньше "запланированных" сроков.