В руководство Европола в первый раз встала женщина

Об этом сообщает пресс-служба Европола.
Данное решение об определении Катрин де Болль на руководящую должность было принято 8 марта 2018 года.
В пресс-службе подчеркнули, что де Болль будет проводить организацию надзора за администрацией Европола, управлять собственным персоналом и нести ответственность за готовность поставленных перед ней миссий.
Мандат Роберта Уэйнрайта, предыдущего главы Европола, вышел из срока 1 мая.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым будет предназначать победителя конкурса на должность начальника Департамента стратегических разработок.