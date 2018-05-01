16:36 01.05.2018 | Общество | Новости
100192869:test

В руководство Европола в первый раз встала женщина

Катрин де Болль родом из Бельгии официально заняла пост исполнительного директора Европейского полицейского агентства (Европола).

В руководство Европола в первый раз встала женщина

Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Данное решение об определении Катрин де Болль на руководящую должность было принято 8 марта 2018 года.

В пресс-службе подчеркнули, что де Болль будет проводить организацию надзора за администрацией Европола, управлять собственным персоналом и нести ответственность за готовность поставленных перед ней миссий.

Мандат Роберта Уэйнрайта, предыдущего главы Европола, вышел из срока 1 мая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым будет предназначать победителя конкурса на должность начальника Департамента стратегических разработок.


Поделиться
Читайте также:
 
В столице на выставку тюльпанов выстраиваются километровые очереди Население Петербурга протестует против блокировки Telegram - ФОТО Представитель США сегодня прибудет в столицу Британские истребители будут обеспечивать безопасность над Черным морем
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив