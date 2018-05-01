В руководство Европола в первый раз встала женщина

Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Данное решение об определении Катрин де Болль на руководящую должность было принято 8 марта 2018 года.

В пресс-службе подчеркнули, что де Болль будет проводить организацию надзора за администрацией Европола, управлять собственным персоналом и нести ответственность за готовность поставленных перед ней миссий.

Мандат Роберта Уэйнрайта, предыдущего главы Европола, вышел из срока 1 мая.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", глава Национальной полиции Украины Сергей Князев по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым будет предназначать победителя конкурса на должность начальника Департамента стратегических разработок.