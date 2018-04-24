23:27 24.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник на Донбассе четверо бойцов получили ранения - ВИДЕО

Во вторник, 24 апреля, в первую половину суток режим полного прекращения огня боевиками на Донбассе не придерживался.

Во вторник на Донбассе четверо бойцов получили ранения - ВИДЕО

По состоянию на шесть часов вечера было зафиксировано 28 обстрелов украинских опорных пунктов. В результате боевых действий четверо украинских воинов получили ранения. Все раненные доставлены в лечебные учреждения и им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов боевики обстреляли украинские позиции в районе Водяного, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Широкино.

Из гранатометов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Ломакино, Авдеевки и Марьинки, из гранатометов - около Новотроицкого и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Павлополя, а из стрелкового оружия - в районе Каменки. Кроме этого, позиции ВСУ у Талаковки и Павлополя обстреливали вражеские снайперы.

На Луганском направлении запрещенные 120 и 82 мм минометы боевики применили по украинским позициям под Луганским и Новолуганским, минометы калибра 82 мм - вблизи Троицкого, а гранатометы и стрелковое оружие - в районе населенного пункта Валуйское.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики в понедельник, 23 апреля, активно применяли против украинских войск запрещенные Минскими соглашениями минометы крупного калибра на луганском и донецком направлениях.


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