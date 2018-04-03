13:15 03.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности

Внушительный уровень снеголавинной опасности сохраняется в украинском горном хребте Карпаты, а именно в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как информирует сообщение, сылаясь на данные спасателей и прогноз Украинского гидрометцентра, 3 апреля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей продолжается значительная опасность для здоровья и жизни людей в связи с возможным сходом с горного покрова снежной лавины.

Туристам и альпинистам угрожает третий уровень опасности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в украинских  Карпатах спасатели нашли двух иностранных туристов, которые заблудились, 21 марта, во время спуска с горы Поп Иван в Ивано-Франковской области. 


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