В Карпатах сохраняется значительный уровень лавинной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как информирует сообщение, сылаясь на данные спасателей и прогноз Украинского гидрометцентра, 3 апреля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей продолжается значительная опасность для здоровья и жизни людей в связи с возможным сходом с горного покрова снежной лавины.

Туристам и альпинистам угрожает третий уровень опасности.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в украинских Карпатах спасатели нашли двух иностранных туристов, которые заблудились, 21 марта, во время спуска с горы Поп Иван в Ивано-Франковской области.