Эксклюзив: 1 трлн долларов свободных инвестиций ждет своего проекта,- М. Барабаш

Они находятся в распоряжении мировых инвестиционных, пенсионных и хеджфондов.

"Эта сума ждет своего владельца, свой проект и готова к инвестированию", — заявила она.

Также Мария Барабаш отметила факторы, из-за которых инвестиции в украинскую экономику сокращаются в объеме в последние годы.

"Инвестор будет инвестировать в ту страну, где будут понятные прозрачные правила игры. Для этого необходимо провести судебную реформу, налоговую реформу, провести прозрачную приватизацию. И, конечно же, побороть коррупцию… Кроме изменений законодательства, нам, конечно, нужно построить эту прозрачность. Потому что там, где прозрачность – там есть деньги и потенциал", — отметила Мария Барабаш в эфире "Первого Делового" в программе "Бизнес-гость".