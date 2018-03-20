08:38 20.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье стартовали учения по чрезвычайным ситуациям

На Закарпатье начались командно-штабные учения по действиям органов управления и сил гражданской защиты в случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период.

На Закарпатье стартовали учения по чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины области.

Отмечается, что учения будут длиться неделю и предусматривают отработку взаимодействия всех звеньев системы гражданской защиты региона путем внедрения сценариев из условных чрезвычайных ситуаций, характерных для этой местности.

Они предусмотрены с целью правильного реагирования на осложнение погодных условий, таких как: ураганы, снежные заносы и подтопление населенных пунктов вследствие резкого поднятия уровня воды в реках, авария на магистральном продуктопроводе, утечка химически опасного вещества и ДТП на железнодорожном переезде, в результате чего произошло схождение с рельсов пассажирского поезда.

Кстати, после завершения учений будут определены проблемные вопросы в регионе и уровень взаимодействия между всеми экстренными службами области.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Российская Федерация ввела военные учения в некоторых своих регионах, в том числе и аннексированные Абхазию, Южную Осетию, Крым и области, прилегающие к украинской границе.


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