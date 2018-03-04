Porsche планируют выпускать летающие автомобили

Директор по продажам Детлев фон Платен утверждает, что на современном рынке транспортной инфраструктуры есть существенный спрос на выпуск таких автомобилей. И пусть вам не кажется это фантастикой, так как реально с помощью такого транспорта из аэропорта Штутгарта до автомобильного завода можно будет добраться за считанные минуты.

Планируется, что пассажиры будут самостоятельно контролировать летательный аппарат, для таких авто оборудуют специальные стоянки на крышах высоток. Для пользования таким чудом техники не придется сдавать на права, так как управление летающим болидом будет полностью автоматизированным.

Компанию отнюдь не является первооткрывателем подобной технологии. Ранее Airbus представили двухместный летающий автомобиль Pop.Up. Будет ли использоваться подобная технология в Украине неизвестно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что процесс растаможки в Украине автомобилей с иностранной регистрации должны проходить по новым правилам.