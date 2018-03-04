Голливудские звезды создали движение #AskMoreOfHim

Идейным автором создания проекта выступил актер популярного в стране сериала "Друзья" Дэвид Швиммер. Он и еще группа голливудских звезд направили актрисам адресные письма с просьбой рассказать о возможных домогательствах к ним со стороны продюсеров, операторов или других актеров мужчин.

Сам актер утверждает, что именно мужской пол чаще всего выступает катализатором сексуальных отношений на съемочной площадке. Мужчины должны стараться придерживаться профессионального актерского этикета, ведь многие из числа "сильных мира сего" занимают руководящие посты в сфере кино и думают, что им доступно все и вся.

"Мы выражаем свою поддержку женщинам, мужчинам и тем, кто не относит себя ни к какому гендеру", - говорится в уведомлении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн принес искренние извинения перед знаменитыми звездами Голливуда за свои попытки сексуального домогательства актрис.