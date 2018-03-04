15:12 04.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Американские инструкторы готовят украинских солдат к обороне границ с 2015 года

Под Львов с 2015 года работает база по подготовке и тренировке украинских солдат. Об этом передает французское издание Le Temps.

Американские инструкторы готовят украинских солдат к обороне границ с 2015 года

Под Львовом украинские военные оборудовали специальный тренировочный лагерь для подготовки элитных отрядов украинской армии под руководством армейский офицеров из США и Канады. 

Журналисты издание отмечают, что через руки американских инструкторов прошли более 6 тыс украинских военных. Подготовка проходит по специальной программе, которая используется для подготовки спецназовцев НАТО, все экипировка бойцов выдана по европейским стандартам.

Майор Джефф Дей, заместитель командующего 2-й канадской механизированной бригадой является один из инструкторов лагеря. Офицер утверждает, что Украина столкнулась с непростым видом войны, ее "гибридом", точно также как это было когда-то в Афганистане. В лагере присутствуют тренера из Литвы и Королевской военной академии в Сандхерсте, Великобритания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", США просят Россию отказаться от "риторики силы" в отношении Украины.


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