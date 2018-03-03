В палаточном городке правоохранители обнаружили трон из популярного сериала "Игра Престолов" - ФОТО

В сообщении говорится, что трон имеет необычную декорацию и отделку. Сидушка трона украшена украинским флагом, а вот спинка трона сделана в стиле знаменитого "Железный трона" первого Короля андалов и людей из телесериала "Игра Престолов".

Необычная конструкция безусловно не имеет реальных размеров своего киношного аналога.

Геращенко сделал предположение, что на этом троне мог сидеть сам Михаил Саакашвили.

Напомним, что сегодня, третьего марта Нацполиция провела зачистку палаточного городка под зданием украинского парламента. В результате противоправных действия было задержано 39 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", судебное заседание по вопросу гражданства лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в Кассационном административном суде Верховного Суда в очередной раз перенесли.