16:45 03.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187784:roman

В палаточном городке правоохранители обнаружили трон из популярного сериала "Игра Престолов" - ФОТО

Во время демонтажа палаточного городка возле здания Верховной Рады нацгвардейцы наткнулись на трон. Об этом написал народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко.

В палаточном городке правоохранители обнаружили трон из популярного сериала

В сообщении говорится, что трон имеет необычную декорацию и отделку. Сидушка трона украшена украинским флагом, а вот спинка трона сделана в стиле знаменитого "Железный трона" первого Короля андалов и людей из телесериала "Игра Престолов".

Необычная конструкция безусловно не имеет реальных размеров своего киношного аналога.

Геращенко сделал предположение, что на этом троне мог сидеть сам Михаил Саакашвили.

Напомним, что сегодня, третьего марта Нацполиция провела зачистку палаточного городка под зданием украинского парламента. В результате противоправных действия было задержано 39 человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", судебное заседание по вопросу гражданства лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в Кассационном административном суде Верховного Суда в очередной раз перенесли. 


Поделиться
Читайте также:
 
США вновь страдает от мощного наводнения Пенсии ветеранам АТО будут выплачены уже в марте Австралийский пенсионер установил новый мировой рекорд по плаванию Авиаудары в Сирии - это военное преступление против человечества, - ООН
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив