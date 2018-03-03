Стало известно точное количество пострадавших от рук полиции во время разгрома палаточного городка под ВРУ

Сообщается, что в госпиталь №17 после столкновений обратились 13-ть человек, двое из них срочно нуждаются в проведении операции.

Также участники зачистки подтвердили информацию о 100 задержанных, которых доставили в Печерский и Шевченковский отделения полиции, часть из них уже отпустили, часть все еще находится за решеткой. Депутаты, которые на тот момент находились в лагере, отправились освобождать активистов.

Напомним, что сегодня утром, третьего марта полицейские и Нацгвардия провели зачистку палаточного городка под зданием ВРУ, которые выступали за скорейшее принятия закон о создании Антикоррупционного суда. В полицейское ведомство поступило сообщение о наличии стрелкового оружия и взрывных устройств в схронах протестующих.

В ходе операции было изъято пять взрывных устройств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на станции метро "Театральная" 43-летний мужчина накинулся с кулаками на полицейского, его арестовали.