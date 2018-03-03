На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Луганском направлении боевики открывали огонь из пулеметов и 120-мм минометов. Возле Станицы Луганской было зафиксировано стрелковые обстрелы около полуночи.

На подступах к Троицкому противник вел огонь из БМП.

На Донецком направлении, боевики вели огонь из минометов калибра 82-мм в районе Авдеевки, четыре минометных снаряда летели по позициям украинских солдат в районе Богдановки. Открывали огонь наемники из вооружения БМП и гранатометов в районе Песков.

В результате обстрелов погиб один украинский военный, двое солдат были ранены, их госпитализировали. На Мариупольском направлении противник соблюдал режим тишины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", из-за ухудшения ситуации на востоке Украины Латвия направила гуманитарную помощь на Донбасс.