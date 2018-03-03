09:21 03.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки на востоке Украины пророссийские наемники восемь раз нарушили режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба ВСУ.

На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ

На Луганском направлении боевики открывали огонь из пулеметов и 120-мм минометов. Возле Станицы Луганской было зафиксировано стрелковые обстрелы около полуночи. 

На подступах к Троицкому противник вел огонь из БМП. 

На Донецком направлении, боевики вели огонь из минометов калибра 82-мм в районе Авдеевки, четыре минометных снаряда летели по позициям украинских солдат в районе Богдановки. Открывали огонь наемники из вооружения БМП и гранатометов в районе Песков.

В результате обстрелов погиб один украинский военный, двое солдат были ранены, их госпитализировали. На Мариупольском направлении противник соблюдал режим тишины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", из-за ухудшения ситуации на востоке Украины Латвия направила гуманитарную помощь на Донбасс.


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