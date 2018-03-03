15:21 03.03.2018 | Общество | Новости
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Австралийский пенсионер установил новый мировой рекорд по плаванию

Житель Австралии 99-летний Джордж Коронс установил мировой рекорд в заплыве на дистанции в 50 метров. Об этом передает ВВС.

Австралийский пенсионер установил новый мировой рекорд по плаванию

Соревнования проходили в городе Квисленде, где проходил турнир разных возрастных категорий населения по плаванию. Коронс оказался мастадонтом турнира, единственным в своей возрастной группе от 100 до 104 лет.

Подвижный пенсионер проплыл 50 метров с результатом в 56,12 секунды. Прошлый рекорд принадлежал другому аксакалу с результатом в 76 секунд. 

Сам Коронс утверждает, что он ведет сбалансированный образ жизни, правильно питается и занимается спортом, бегом, плаванием, а иногда и фитнесом для поддержания своего тела в форме. 

"В таком возрасте нужно больше времени, вы скорее устаете, но для меня это норма", - отмечает австралиец.

Дедушка планирует принять участие в плаваниях на Играх Содружества, где будет пытаться проплыть 100 метров. Соревнования пройдут на Золотом побережье.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский геймер с ником NubbinsGoody поставил новый рекорд в версии "Тетрис" 1989 года для приставки NES. 


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