Авиаудары в Сирии - это военное преступление против человечества, - ООН

По словам верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна, обстрелы и авианалеты ВВС Ассада наносят больше вреда гражданским лицам, нежели оппозиционным военным.

Кроме того, ООН имеет ряд доказательств использования правительственными войсками биологического и химического оружия.

Комиссар утверждает, что никто из виновных в подобных преступлениях не сможет скрыться от правосудия, как когда-то это было с военными преступниками в Югославии.

"Жернова правосудия возможно и медленные, но они крутятся", - подчеркнул еврочиновник.

Напомним, что стороны конфликта договорились прекратить боевые действия в Восточной Гуте для организации гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из города.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Восточной Гуте произошла химическая атака, в больницу поступили около 16 человек с симптомами отравления хлором.