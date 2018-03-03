14:53 03.03.2018 | Общество | Новости
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Авиаудары в Сирии - это военное преступление против человечества, - ООН

Представители стран-членов ООН считают, что бомбардировка войсками Ассада территорий Восточной Гуты являются преступлениями против человечества. Об этом передает DW.

Авиаудары в Сирии - это военное преступление против человечества, - ООН

По словам верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль-Хусейна, обстрелы и авианалеты ВВС Ассада наносят больше вреда гражданским лицам, нежели оппозиционным военным. 

Кроме того, ООН имеет ряд доказательств использования правительственными войсками биологического и химического оружия.

Комиссар утверждает, что никто из виновных в подобных преступлениях не сможет скрыться от правосудия, как когда-то это было с военными преступниками в Югославии.

"Жернова правосудия возможно и медленные, но они крутятся", - подчеркнул еврочиновник.

Напомним, что стороны конфликта договорились прекратить боевые действия в Восточной Гуте для организации гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из города.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Восточной Гуте произошла химическая атака, в больницу поступили около 16 человек с симптомами отравления хлором.


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