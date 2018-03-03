Германия усилит уголовную ответственность за хакерство

Депутаты ландтага уже инициировали процесс создания соответствующего законопроекта за "нарушение целостности и неприкосновенности цифровых данных".

Таким образом, любой человек, который насмелится незаконно проникать к чужим компьютерам, смартфонам, веб-камерам и системам навигации будет лишен свободы сроком на 10-ть и более лет.

Ряд информационных экспертов утверждают, что немецкие системы интернет-безопасности уже давно не могут противостоять влиянию вирусов и вредоносных ПО. На сегодняшний день более 40 процентов немецких интернет-сайтов заражены вирусами.

Напомним, что депутаты Бундестага еще в 2016 году пытались принять подобный законопроект, однако проголосовать за него так и не успели.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии произошла хакерская атака на Бундестаг с последующей кражей данных.