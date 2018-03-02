За минувшие сутки потерь среди украинских военных в зоне АТО нет

Российские наемные войска и подчиненные им боевики вчера два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. К счастью пострадавших среди наших военных нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на Луганском направлении, противник применил 82-мм минометы у Светлодарска и выпустил в сторону позиций ВСУ 10 мин.

На Донецком направлении, боевики вели огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песков.

На других участках обороны нарушений режима тишины не зафиксировано.

В штабе также отметили, что украинские военнослужащие расчистили от снега дорогу между прифронтовыми населенными пунктами Марьянкой и Красноградовкой с помощью военной инженерной техники.

Таким образом представители ВСУ пытаются облегчить жизнь местным жителям в тех местах, где работы по очистке снега или невозможны, или опасные для коммунальных служб.

Напомним, за минувшие сутки среду, 28 февраля, боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск. К счастью, в результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен.