КСУ может отменить депутатскую неприкосновенность

По его словам, коллегия, которая будет заниматься рассмотрением всех деталей и юридических тонкостей данного вопроса сформирована согласно регламенту от 22 февраля.

Прошение о рассмотрении даного вопроса поступили в КСУ еще в конце октября. Со процедурой снятия неприкосновенности проблем может и нет, однако есть вариант, что депутатов можно лишить ее отдельной части, отмечает Шевчук.

Вероятнее всего речь идет о снятии криминальной неприкосновенности с депутата, так как из-за этого многих народных избранников, уличенных в коррупции, нельзя притянуть к ответственности в суде. Стоит подумать об административной ответственности и политической неприкосновенности.

Депутатам будет тяжело бороться с действующей властью в оппозиции, если депутатская неприконосвенность будет снята в полном объеме.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером, 27 февраля, назначил Василия Лемака и Сергея Головатого судьями Конституционного суда Украины.