23:40 02.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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КСУ может отменить депутатскую неприкосновенность

Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук  не исключает возможности рассмотрения решения об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом передает "Радио Свобода".

КСУ может отменить депутатскую неприкосновенность

По его словам, коллегия, которая будет заниматься рассмотрением всех деталей и юридических тонкостей данного вопроса сформирована согласно регламенту от 22 февраля. 

Прошение о рассмотрении даного вопроса поступили в КСУ еще в конце октября. Со процедурой снятия неприкосновенности проблем может и нет, однако есть вариант, что депутатов можно лишить ее отдельной части, отмечает Шевчук.

Вероятнее всего речь идет о снятии криминальной неприкосновенности с депутата, так как из-за этого многих народных избранников, уличенных в коррупции, нельзя притянуть к ответственности в суде. Стоит подумать об административной ответственности и политической неприкосновенности. 

Депутатам будет тяжело бороться с действующей властью в оппозиции, если депутатская неприконосвенность будет снята в полном объеме.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером, 27 февраля, назначил Василия Лемака и Сергея Головатого судьями Конституционного суда Украины. 


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