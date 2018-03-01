08:59 01.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187586:Polishuk

За минувшие сутки пострадавших в зоне АТО нет - ВИДЕО

За минувшие сутки среду, 28 февраля, боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск.

За минувшие сутки пострадавших в зоне АТО нет - ВИДЕО

К счастью, в результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении противник вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитникам Луганского.

Из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие неподалеку Новгородского. Гранатометы различных типов и стрелковое оружие противник применил вблизи Крымского.

На Донецком направлении под обстрелы из 120-ти и 82-мм минометов попали украинские позиции вблизи Павлополя.

Напомним, за минувшие сутки вторник, 27 февраля, боевики семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
"Нафтогаз" пересмотрит транзитный контракт с "Газпромом", - Коболев КСУ обнародовал решение по закону "Колесниченко-Кивалова" В Одесской области в аварии погиб Начальник финансового управления Белгорода-Днестровского Германия и Франция подготовили пакет безотлагательных мер для Донбасса
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив