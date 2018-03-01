За минувшие сутки пострадавших в зоне АТО нет - ВИДЕО
За минувшие сутки среду, 28 февраля, боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск.
К счастью, в результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении противник вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитникам Луганского.
Из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг нарушал перемирие неподалеку Новгородского. Гранатометы различных типов и стрелковое оружие противник применил вблизи Крымского.
За прошедшие сутки четверг, 8 февраля, российские наемные войска и подчиненные им боевики четыре раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции.