11:57 27.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове установили счетчик показывающий количество наказанных за преступления против Майдана

На площади возле памятника Тарасу Шевченко во Львове установили электронное табло с надписью "Не наказанное зло растет". Об этом сообщает издание Форпост.

Во Львове установили счетчик показывающий количество наказанных за преступления против Майдана

Отмечается, что на табло отображается количество дней, прошедших с момента Революции Достоинства и число наказанных за преступления против Майдана.

Сейчас на счетчике показано соотношение почти полторы тысячи дней и всего один наказанный.

Идея памятного табло возникла у бывших участников львовского Евромайдана и участников Революции достоинства.

Под табло также написано количество пострадавших участников майдана, есть имена всех убитых активистов, они выписаны в отдельную колонку. Сбоку от табло есть QR-код, который является ссылкой на соответствующее обращение к представителям власти, его можно подписать.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Юрий Луценко утверждает, что ведомство еще не смогло рассмотреть все дела по делам преступлений Майдана.


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