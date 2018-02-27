Во Львове установили счетчик показывающий количество наказанных за преступления против Майдана

Отмечается, что на табло отображается количество дней, прошедших с момента Революции Достоинства и число наказанных за преступления против Майдана.

Сейчас на счетчике показано соотношение почти полторы тысячи дней и всего один наказанный.

Идея памятного табло возникла у бывших участников львовского Евромайдана и участников Революции достоинства.

Под табло также написано количество пострадавших участников майдана, есть имена всех убитых активистов, они выписаны в отдельную колонку. Сбоку от табло есть QR-код, который является ссылкой на соответствующее обращение к представителям власти, его можно подписать.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Юрий Луценко утверждает, что ведомство еще не смогло рассмотреть все дела по делам преступлений Майдана.