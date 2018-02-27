В Украине во вторник похолодает до минус 27 градусов

В большинстве областей, кроме западных, из-за перемещения активного циклона с Балкан на север Черного моря, ожидается ухудшение погодных условий,

Ночью в южной части страны, а днем по всей территории Украины прогнозируется снег, метели. В южных регионах, а также Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой областях прогнозируются сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы.

На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунд, ночью в южной части, днем в Украине, кроме запада, порывы могут достигать 15-20 метров на секунду, а в Приазовье местами до 25 метров на секунду.

Температура воздуха днем в среднем опустится до 9-14 градусов мороза.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Снег, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру. Синоптик и также обещают метели и усиление ветра, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 17-19 градусов ниже нуля. Днем будет от 10 до 12 градусов мороза.

На западе Украины ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до минус 17-27 градусов. Днем похолодает до 9-15 градусов. В месте с тем в Закарпатье ночью будет от 10 до 15 градусов мороза. Днем будет 4-9 градусов ниже нуля.

На севере Украины ночью без осадков, днем снег, метели, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 17-25 градусов ниже нуля. Днем также мороз усилится до 9-15 градусов.

В центре страны сегодня ночью без осадков, днем снег, метели, в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях сильный снег и сильные метели. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 15-23 градуса мороза, в Днепропетровской области будет от 10 до 15 градусов. Днем столбики термометров покажут от 5 до 13 градусов.

На востоке Украины ночью без осадков, днем снег, сильные метели, в Донецкой области сильный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-19 градусов мороза, в Харьковской области столбики термометров опустятся до 21 градусов. Днем будет от 5 до 12 градусов со знаком минус.

На юге страны синоптики также обещают метель, днем сильный снег и сильная метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов мороза. Днем будет от 4 до 10 холодных градусов.

Народный прогноз: 27 февраля почитается память святого равноапостольного Кирилла. В старину в этот день повитухи принимали с гостинцами женщин, у которых они принимали роды. В прежние времена заметили, что хорошая погода на Кирилла говорит о том, что вскоре наверняка ударят крепкие морозы.