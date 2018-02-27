Противники не пустили ОБСЕ в поселок под Донецком

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном в понедельник, 26 февраля.

Отметим, что указанный поселок находится в 106 километрах к югу от Донецка на берегу Азовского моря. Вместе с тем сепаратисты в пункте пропуска Изварино, ссылаясь на "приказы" других наемников так называемой ЛНР, сообщили патрулю миссии, что наблюдатели не могут приближаться к пункту пропуска ближе, чем на пять километров.

"Через 20 минут патруль СММ покинул этот район", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", создатель батальона сепаратистов "Восток" Александр Ходаковский назвал отсутствие связи Vodafone-Украина на оккупированной части Донецкой области "политическим решением".