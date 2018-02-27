08:57 27.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики за минувшие сутки пять раз открывали огонь, трое военнослужащих получили ранения

За прошедшие сутки, понедельник, 26 февраля, российские наемные войска и подчиненные им боевики пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Боевики за минувшие сутки пять раз открывали огонь, трое военнослужащих получили ранения

В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, на Луганском направлении боевики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону позиций ВСУ возле Троицкого.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили 120-мм минометы в районе Песков. На Приазовье, утром, а затем и в обеденное время, противник вел огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского. Также, из стрелкового оружия, обстреливали защитников Каменки.

Напомним, в Луганской области в понедельник, 26 февраля, боевики стреляли из запрещенных артиллерийских систем калибра 152 мм. В результате обстрела вечером поселка Подлесное Попяснянского района один из снарядов попал в жилой дом. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет.

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