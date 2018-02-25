22:27 25.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в воскресенье погиб боец ВСУ погиб, еще один ранен при обстреле боевиками - ВИДЕО

На линии соприкосновения сторон на Донбассе в воскресенье, 25 февраля, полного прекращения огня не наблюдалось.

На Донбассе в воскресенье погиб боец ВСУ погиб, еще один ранен при обстреле боевиками - ВИДЕО

В течение дня боевики продолжили нарушать режим тишины. В результате боевых действий погиб боец вооруженных сил Украины. Еще один был ранен.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в целом с начала суток зафиксировано пять обстрелов сил АТО со стороны оккупантов.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы по позициям украинских военных неподалеку населенного пункта Зайцево. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и населенного пункта Новолуганское.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия, вели огонь по военнослужащим ВСУ у Водяного, а из стрелкового оружия - по бойцам у шахты Бутовка.

Напомним, за прошедшие сутки на востоке Украины пророссийские бандформирования четыре раза нарушили режим тишины. Традиционно обстрелы активизировались под вечер.

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