Принцу Гарри и его невесте грозит опасность

Инцидент произошел еще 12 февраля, когда в Кенсингтонский дворец, где проживают будущие супруги и Вестминстерский дворец было доставлено два конверта от анонимного получателя. Самостоятельно открывать подозрительную посылку супруги не решились, конверты были направлены на проведение специальной экспертизы.

Выяснилось, что внутри находился неизвестный белый порошок, само вещество не опасно для жизни. Однако медики считают, что более тщательная проверка содержимого позволит точнее определить состав порошка, вероятно, что в нем могли находиться споры опасной сибирской язвы. Обычно они не заметны с первого взгляда и могут выдерживать очень низкие температуры.

Представитель от принца Гарии заявил, что они не будут комментировать вопрос о пакете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", о любви принца Гарри и Меган Маркл снимут фильм.