15:15 24.02.2018 | Общество | Новости
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На одном из американских радиоканалов ведущая родила в прямом эфире - ФОТО

Американская радиоведущая Кэссиди Проктор волны The Arch в городе Сент-Луис родила в прямом эфире. Об этом передает BBC News.

На одном из американских радиоканалов ведущая родила в прямом эфире - ФОТО

Женщина не переставала вести прямой эфир до момента, пока врачи не прибыли в помещение радиоволны и начали операцию кесаревого сечения. Проктор считает, что рождения малыша стало спонтанным, так как роды были запланированы только через две недели. 

Ведущая нисколько не чувствовала дискомфорта, даже наоборот, на рабочем месте девушка ощущала полное спокойствие. Проктор часто общается со зрителями по поводу своей личной жизни, не изменила она этой традиции и после родов.

"Удивительно, что мы можем поделиться самым захватывающим днем в моей жизни с нашими радиослушателями", - отмечает Кэссиди.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно 50-летняя популярная американская певица, сестра "короля поп-музыки" Майкла Джексона Джанет родила первенца.

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