На Донбассе находится огромное количество российской бронетехники, - ОБСЕ

Представители миссии назвали места сосредоточения российских танков и БМП: 36 единиц танков (Т-64), которые размещены в районе населенного пункта Круглик на Луганщине, и пять единиц буксируемых гаубиц (Д-30) в районе населенного пункта Ясное.

Отдельный танковый отряд в количестве 10 единиц находится к северо-востоку в поселке Калиновка, там же боевики разместили артиллерийские установки, минометные бригады и пулеметные расчеты. Все это говорит о том, что Россия рассматривает вариант подготовки к срыву переговоров по введению миротворцев на Донбасс.

ОБСЕ также констатировало факт того, что с начала 2018 года не было ни одного дня, чтобы пророссийские наемники не обстреляли позиции украинских военных, ситуация на линии разграничения на всем восточном фронте остается напряженной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 24 февраля в Украине вступает в силу новый закон "О реинтеграции Донбасса".