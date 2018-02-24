Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

Неспокойной ночь выдалась на Луганском направлении. Боевики применили артиллерию запрещенного калибра, минометы и стрелковое оружие. Основной огонь велся с территорий оккупированного Первомайска, противник обстрелял окрестности Подлесного, было зафиксировано движения вражеской БМП.

У Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого террористы пытались провоцировать украинских военных на ответный огонь, наши войска не отвечали. У Троицкого противник вел стрельбу из пулеметов и гранатометов, из 120-мм минометов. В районе Попасной было зафиксировано движение снайперов.

В результате обстрелов ни один украинский боец не пострадал, ситуация как и прежде остается напряженной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 24 февраля в Украине вступает в силу новый закон "О реинтеграции Донбасса".