11:11 24.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100187233:test

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

За прошедшие сутки на востоке Украины пророссийские бандформирования 13 раз нарушили режим тишины. Об этом передает пресс-центр Генштаба.

Боевики продолжают нарушать режим тишины на востоке Украины

Неспокойной ночь выдалась на Луганском направлении. Боевики применили артиллерию запрещенного калибра, минометы и стрелковое оружие. Основной огонь велся с территорий оккупированного Первомайска, противник обстрелял окрестности Подлесного, было зафиксировано движения вражеской БМП.

У Новоалександровки, Новгородского и Зайцевого террористы пытались провоцировать украинских военных на ответный огонь, наши войска не отвечали. У Троицкого противник вел стрельбу из пулеметов и гранатометов, из 120-мм минометов. В районе Попасной было зафиксировано движение снайперов.

В результате обстрелов ни один украинский боец не пострадал, ситуация как и прежде остается напряженной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 24 февраля в Украине вступает в силу новый закон "О реинтеграции Донбасса".

Поделиться
Читайте также:
 
КНДР продолжает обходить санкции с помощью нелегальных морских перевозок Половина регионов Венесуэлы осталась без света В Мехико произошла стрельба - ФОТО Сегодня в Украине вступает в силу новый закон "О реинтеграции Донбасса"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив