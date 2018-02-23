Украинцы массово отказываются от родного гражданства

Сообщается, что основными причинами для отказа от национального гражданства становятся экономические трудности, дорогостоящее жилье, плохой уровень предоставления медицины, угроза национальному суверенитету, а также трудности в реализации предпринимательской деятельности.

Большинство украинских граждан выезжают на сезонные заработки, а затем получают вид на жительство. Другой вариант - это выезд на постоянное место жительства.

Таким образом, только в 2017 году от гражданства отказалось 4296 человек, в 2016 - 5700 человек, 2015 - 4882 лица и в 2014 - 5229 человек. За 2017 год получение украинского гражданство запросило семь с половиной тыс человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ООН пропишет стандарты всемирной безопасной миграции, которые будут действовать и для Украины.