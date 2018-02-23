Украинцы массово отказываются от родного гражданства

В течение последних четырех лет от украинского паспорта отказалось 24 тыс человек. Об этом передает Государственная миграционная службы.
Сообщается, что основными причинами для отказа от национального гражданства становятся экономические трудности, дорогостоящее жилье, плохой уровень предоставления медицины, угроза национальному суверенитету, а также трудности в реализации предпринимательской деятельности.
Большинство украинских граждан выезжают на сезонные заработки, а затем получают вид на жительство. Другой вариант - это выезд на постоянное место жительства.
Таким образом, только в 2017 году от гражданства отказалось 4296 человек, в 2016 - 5700 человек, 2015 - 4882 лица и в 2014 - 5229 человек. За 2017 год получение украинского гражданство запросило семь с половиной тыс человек.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ООН пропишет стандарты всемирной безопасной миграции, которые будут действовать и для Украины.