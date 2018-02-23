Киевляне недовольны уровнем столичной медицины

По результатам опроса видно, что только 40 процентов киевлян считают уровень медицинских услуг в городе средним, более 33 процентов охарактеризовали медобслуживание как "плохое" или "очень плохое". Довольны работой киевских медиков остались только 15 процентов опрошенных респондентов.

Около 10 процентов не смогли опередлиться с ответом, остальные отозвались о столичных медиках у использованием нецензурной лексики.

В социологическом опросе приняли участие 500 киевлян.

Организаторы опроса утверждают, что оценки киевлян, которые в последнее время пользовались медицинской помощью и тех, кто не пользовался, почти не отличаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на сегодняшний день уровень доверия общества к Национальной полиции Украины среди украинского населения составляет 40 процентов.