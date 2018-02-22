В Днепре планируют построить тестовую площадку Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал открытия в Украине Центра транспортных инноваций и тестовую площадку для реализации проекта Hyperloop. Об этом передают украинские СМИ.
По словам министра, первая тестовая площадка Центр транспортных инноваций Hype.ua, будет построена в Днепре.
Отмечается, что к этой инициативе присоединились Национальная академия наук Украины, госконцерн Укроборонпром, Каховский завод электросварочного оборудования.
Также в Министерстве инфраструктуры сообщили о построении скоростного вакуумного поезда Hyperloop в Украине.
Добавим, что Hyperloop это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик анонсировал открытие нового пограничного комбинированного - авто и ж/д перехода Мальховице-Нижанковичи на границе с Украиной.