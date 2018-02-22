В Днепре планируют построить тестовую площадку Hyperloop

По словам министра, первая тестовая площадка Центр транспортных инноваций Hype.ua, будет построена в Днепре.

Отмечается, что к этой инициативе присоединились Национальная академия наук Украины, госконцерн Укроборонпром, Каховский завод электросварочного оборудования.

Также в Министерстве инфраструктуры сообщили о построении скоростного вакуумного поезда Hyperloop в Украине.

Добавим, что Hyperloop это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик анонсировал открытие нового пограничного комбинированного - авто и ж/д перехода Мальховице-Нижанковичи на границе с Украиной.