"Укрзализныця" в марте назначила 13 дополнительных поездов

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что на эти даты назначено 13 дополнительных поездов и рейсов "Интерсити".

В частности, поезда будут курсировать в разных маршрутах, больше всего в западном направлении.

Из столичного вокзала скоростные электрички будут направлены в Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Херсон, Днепр, Черновцы и Хмельницкий. Детальное отправление поездов размещено на сайте УЗ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" намерена уже с 1 апреля начать повышать цены на пассажирские железнодорожные перевозки. В целом повышение в этом году будет проводится дважды и составит 20-24%. Вместе с тем первый этап роста цен на билеты составит 10% и начнется он уже в апреле.