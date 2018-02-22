11:59 22.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" в марте назначила 13 дополнительных поездов

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов в период с 7 по 12 марта 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что на эти даты назначено 13 дополнительных поездов и рейсов "Интерсити".

В частности, поезда будут курсировать в разных маршрутах, больше всего в западном направлении.

Из столичного вокзала скоростные электрички будут направлены в Одессу, Львов, Ивано-Франковск, Херсон, Днепр, Черновцы и Хмельницкий. Детальное отправление поездов размещено на сайте УЗ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", "Укрзализныця" намерена уже с 1 апреля начать повышать цены на пассажирские железнодорожные перевозки. В целом повышение в этом году будет проводится дважды и составит 20-24%. Вместе с тем первый этап роста цен на билеты составит 10% и начнется он уже в апреле.

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