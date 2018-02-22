17:32 22.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ryanair начнет осваивать украинские рынки авиаперелетов

Европейский лоукостер Ryanair впервые появится на украинских рынках авиаперевозчиков в 2018 году. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Ryanair начнет осваивать украинские рынки авиаперелетов

Первыми аэропортами, которые будут предоставлять услуги Ryanair станет "Борисполь" и "Львов". Сейчас ведомство МИУ проводит переговоры по поводу расширение услуг европейского лоукостера и на столичный аэропорт "Жуляны". Однако форма управления этого аэропорта - полугосударственная\получастная не дает возможности обеспечить все обязанности, которые требуют в руководстве Ryanair.

Маршруты и стоимость перелетов покамест не называются. Крупнейший европейский лоукостер Ryanair начнет полеты в Украину, в том числе благодаря новой системе скидок, которая действует в аэропорту "Борисполь" с первого февраля. Подобную систему скидок аэропорт будет предоставлять и для других иностранных компаний-авиаперевозчиков.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно Владимир Гройсман пообещал построить скоростную линию до аэропорта " Борисполь" до конца года.

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