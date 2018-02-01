Латвійський ПриватБанк допоміг Курченко "відмити" гроші Януковича, – ЗМІ

Про це повідомляє інтернет-видання "Апостроф", посилаючись на розслідування катарського телеканалу Al Jazeera , який оприлюднив 10 січня засекречене рішення Краматорського суду, згідно з яким до державного бюджету було конфісковано 1,5 млрд доларів, передають Українські Новини.

Телеканал Al Jazeera виклав у загальний доступ документи за 2011, 2012 і 2013 роки, що стосуються офшорної компанії Quickpace Limited, через яку Сергій Курченко здійснював свої операції.

У розслідуванні фігурують виписки по рахунках Quickpace Limited. Судом встановлено, що дана компанія була складовою частиною схем з виведення та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Нагадаємо, Курченко свого часу називали "гаманцем" Януковича. Вкрадені з українського бюджету кошти "Сім'я" виводила в офшори. Протягом 2011-2013 років через рахунки компанії у латвійському ПриватБанку пройшло кілька сотень мільйонів доларів. Гроші переводилися і надходили під виглядом видачі та погашення позик - це класична схема з відмивання грошей. Таким чином, вкрадені гроші маскуються під отримані легальним шляхом - через позику.

Ключовим елементом цієї схеми є банк, через який проходять операції і на який покладається обов'язок перевірки легальності коштів перед відкриттям клієнту рахунку та проведенням його платежів.

Для обслуговування подібних операцій, як правило, обирають не респектабельні банки як, наприклад, Bank of America, а дрібні банки, з якими можна домовитися про поблажливу перевірку "чистоти" грошей. Таку послугу, судячи з наведених документів, в даному випадку надав ПриватБанк (Латвія).

Власниками латвійського ПриватБанку на момент проведення ним операцій з кіпрськими офшорами Курченко були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Безпосередньо їм належало по 9%, ще 50% - через український ПриватБанк. Молодшим партнером Коломойського та Боголюбова по ПриватБанку (Латвія) є український бізнесмен Ігор Мазепа, який володів 8,5% банку через компанію Concorde Bermuda Ltd., що входила до групи Concorde.

ПриватБанк (Латвія) виконував всі платіжні доручення компанії Курченко Quickpace Limited - видати позику від компанії з Белізу на 10 млн доларів, погасити відсотки по кредиту перед кіпрською компанією на 289 тис. доларів. Судячи з усіх оформлених операцій, у банку не виникало питань до їх законності.

І хоча сам банк знаходиться у Ризі (Латвія), а виписки для Quickpace Limited, як і прийнято на острові Кіпр, зареєстровані за британським правом та сформовані англійською мовою, у призначенні платежу можна зустріти фрази українською - наприклад, "POVERNENNJA DOKHODIV VID INVESTICII ZGIDNO DOGOVORU ". Можливо, проводив цей платіж один з 500 співробітників "банку у банку" - як назвали цей підрозділ детективи Kroll, що займаються розслідуванням махінацій Приватбанку.

Нагадаємо, в Європі постійно критикують Латвію за недостатні зусилля щодо протидії відмиванню коштів. Щоб відвести від себе гнів європейського центрального банку та американського регулятора, і щоб зберегти можливість латвійським банкам працювати у системі міжнародних платежів, влада країни змушені були посилити боротьбу з "відмивщиками". Зокрема, у грудні 2015 року, вже після згаданих операцій, ПриватБанк (Латвія) був оштрафований на 2 млн євро за порушення європейського законодавства по боротьбі з відмиванням доходів.