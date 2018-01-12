Трамп опять решил оскорбить жителей стран "третьего мира"

Об этом передает Deutsche Welle.

По мнению Трампа, в страну стоит больше приглашать представителей скандинавских стран, пусть даже это и будет обходиться не бесплатно, нежели просто так пускать мигрантов из стран Африки. Глава страны позволили себе охарактеризовать место жительства таких людей, как "грязные дыры" во время закрытой части переговоров по миграционного законопроекта с участием конгрессменов из Демократической и Республиканской партий.

Президент сомневается в целесообразности предоставление разрешения на въезд в страну жителей Гаити, которые, по его собственному мнению, очень "необразованны и нетактичны".

"Зачем нам все эти люди из Африки?", - возмущенно высказался хозяин Белого Дома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", антимиграционные решения президента Дональда Трампа о запрете въезда в страну мигрантов из стран Ближнего востока и ряда государств Африки уже начали действовать.