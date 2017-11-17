Возле ЧАЭС обнаружены "экстремальные туристы"

Так, были задержаны двое граждан, которые незаконно проникли в зону отчуждения и в зону обязательного отселения. Такие данные распространила пресс-служба ГПСУ. Согласно данным – нарушители – это 21-летний украинец, житель Донетчины, а также 20-летняя россиянка, жительница города Москва.

Люди пробовали пешком попасть в Чернобыльскую зону – ради экстремального туризма. В ходе проверки выяснилось, что задержанная россиянка на территорию Украины прибыла в установленном порядке – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне ЧАЭС был обнаружен бытовой мусор.