12:42 17.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Возле ЧАЭС обнаружены "экстремальные туристы"

В Киевской области работники отдела погранслужбы "Иванков" Житомирского отряда с представителями Нацполиции задержали двух человек, проникших в зону отчуждения.

Возле ЧАЭС обнаружены

Так, были задержаны двое граждан, которые незаконно проникли в зону отчуждения и в зону обязательного отселения. Такие данные распространила пресс-служба ГПСУ. Согласно данным – нарушители – это 21-летний украинец, житель Донетчины, а также 20-летняя россиянка, жительница города Москва.

Люди пробовали пешком попасть в Чернобыльскую зону – ради экстремального туризма. В ходе проверки выяснилось, что задержанная россиянка на территорию Украины прибыла в установленном порядке – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне ЧАЭС был обнаружен бытовой мусор.


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