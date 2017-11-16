11:15 16.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине вдвое увеличилось количество взрывов - ОБСЕ

Специальная миссия ОБСЕ фиксирует рост количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.

На Донетчине вдвое увеличилось количество взрывов - ОБСЕ

Так, стало больше нарушений режима прекращения огня - в Донецкой области, а также фиксируют снижение их количества в Луганской области - это если сравнивать с прошлым отчетным периодом. Об этом речь идет в очередном ежедневном отчете миссии ОБСЕ.

Согласно данным – до вечера 14 ноября на Донетчине миссия зафиксировала, кроме прочего, примерно 220 взрывов – по сравнению с примерно 100 за прошлый отчетный период. На Луганщине при этом за такой же период ОБСЕ фиксировала снижение числа нарушений режима прекращения огня – до 170 взрывов против 220 за прошлый отчетный период.

Как сообщал УРА-Информ, ОБСЕ на Донбассе заметила предупредительные знаки о наличии мин.


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