За минувшие сутки погибло рекордное число украинцев

По информации ведомства, травмы различной степени тяжести получили еще как минимум пять человек. При этом 12 удалось спасти.

Также в ГСЧС добавили, что рекордное количество жертв за сутки зафиксировано на фоне довольно небольшого количества возгораний в жилом секторе. Вместе с тем статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые люди, а также многодетные семьи и люди в сложных жизненных условиях.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", спасатели сумели потушить сильное возгорание на территории санатория "Красные Зори" в Одессе. По прибытию на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что горит двухэтажный деревянный недействующий корпус санатория на общей площади 500 м.кв. Однако причину до сих пор они не выяснили.