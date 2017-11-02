10:39 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За минувшие сутки погибло рекордное число украинцев

В Украине в сегодняшнюю ночь, второго ноября, зафиксировано рекордное количество погибших на пожарах. Жертвами огня стали восемь человек, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

За минувшие сутки погибло рекордное число украинцев

По информации ведомства, травмы различной степени тяжести получили еще как минимум пять человек. При этом 12 удалось спасти.

Также в ГСЧС добавили, что рекордное количество жертв за сутки зафиксировано на фоне довольно небольшого количества возгораний в жилом секторе. Вместе с тем статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами пожаров становятся пожилые люди, а также многодетные семьи и люди в сложных жизненных условиях.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", спасатели сумели потушить  сильное возгорание на территории санатория "Красные Зори" в Одессе. По прибытию на место происшествия сотрудники ГСЧС установили, что горит двухэтажный деревянный недействующий корпус санатория на общей площади 500 м.кв. Однако причину до сих пор они не выяснили.

 


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