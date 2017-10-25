10:19 25.10.2017 | Общество | Новости
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США снова начнут принимать беженцев

Американское правительство снова будет принимать беженцев, но при этом ужесточают критерии проверки мигрантов из 11 стран.

США снова начнут принимать беженцев

Такой указ президента Дональда Трампа опубликован вечером 24 октября на официальном сайте Белого дома. В сообщении говорится, что сама приостановка программы приема беженцев была приостановлена на 120 дней в связи с общим ужесточением правил въезда в США.

При этом в заявлении Министерства внутренней безопасности отмечается, что более тщательному контролю будут подвергаться потенциальные беженцы из стран с угрозой. В частности, те которые представляют какую-либо опастность для безопасности американского населения.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", с начала 2017 года США приняла лишь 28 тыс беженцев из таких стран как Йемен, Судан, Сирия, Пакистан. Действия Трампа направлены на приостановку потока мигрантов, который увеличивался в США ежегодно.


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