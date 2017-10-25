США снова начнут принимать беженцев

Такой указ президента Дональда Трампа опубликован вечером 24 октября на официальном сайте Белого дома. В сообщении говорится, что сама приостановка программы приема беженцев была приостановлена на 120 дней в связи с общим ужесточением правил въезда в США.

При этом в заявлении Министерства внутренней безопасности отмечается, что более тщательному контролю будут подвергаться потенциальные беженцы из стран с угрозой. В частности, те которые представляют какую-либо опастность для безопасности американского населения.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ", с начала 2017 года США приняла лишь 28 тыс беженцев из таких стран как Йемен, Судан, Сирия, Пакистан. Действия Трампа направлены на приостановку потока мигрантов, который увеличивался в США ежегодно.