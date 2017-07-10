В Украину возвращается жара

Дожди вероятны только в Сумской, Харьковской, Луганской областях, а также на Львовщине, Прикарпатье и Закарпатье. Тут также возможны грозы.

Средняя температура воздуха днем ожидается 26-30 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины синоптики также осадков не обещают. Ночная температура воздуха составит 10-16 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 25-31 градус выше нуля.

На севере в понедельник без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 9-16 градусов тела. Днем будет от 22 до 30 градусов со знаком плюс.

В центре страны сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью будет от 10 до 16 градусов тепла. Днем потеплеет до 23-30 градусов.

На востоке Украины ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью не опустится ниже 9-16 градусов тепла. Днем будет 22-27 теплых градусов.

На юге страны сухо и жарко. Ночь. Столбики термометров на опустятся ниже 12-19 градусов. Днем воздух раскалится до 24-32 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 13-18 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.